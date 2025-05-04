İsrail Ordusundan Üzücü Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri yüzbaşı, 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki yüzbaşı Noam Ravid ve 20 yaşındaki başçavuş Yaly Seror'un öldüğü, aynı olayda başka bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün meydana gelen başka bir olayda ise bir İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Buna göre İsrail ordusunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 853'e yükseldi.