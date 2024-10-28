İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki ez-Zevayide bölgesine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ez-Zevayide bölgesini hedef aldığını söyledi.

Kaynak, İsrail saldırısı neticesinde hayatını kaybeden 5 kişi ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan el-Avde Hastanesi'nden bir kaynak da aynı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.