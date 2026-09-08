İsrail ordusunun Nablus\'ta kuşattığı ev saldırısında bir Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir eve saatlerce kuşattıktan sonra düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Nablus'un güneyindeki Akraba Belediye Başkanı Salah Ebu Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde beldedeki Diriya bölgesine baskın düzenlediğini ve Filistinli bir ailenin bulunduğu evi kuşattığını belirtti.

Ebu Şehade, İsrail askerlerinin aile fertlerini evden çıkardığını, ailenin babasının ise evden çıkmayı reddetmesi üzerine çok sayıda takviye birliğin bölgeye sevk edildiğini ve evin çembere alındığını aktardı.

İsrail askerlerinin eve ateş açtığını ve top mermisi attığını belirten Ebu Şehade, daha sonra evin yakınına askeri buldozer konuşlandırıldığını ve eve yönelik bir top atışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırı sonucunda evin bazı bölümlerinin yıkıldığını ifade eden Ebu Şehade, saatler süren kuşatma sırasında bölgede silah ve patlama seslerinin duyulduğunu dile getirdi.

Ebu Şehade, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından ailenin babasının öldüğünün ve cenazesinin alıkonulduğunun Filistinli yetkililere bildirildiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı: Naaş alıkonuldu

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki koordinasyon otoritesi Sivil İşler Genel Müdürlüğünün aktardığı bilgilere yer verdi.

Bakanlık, 28 yaşındaki Abdulkerim Muhammed Süleyman'ın İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini ve naaşının alıkonulduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.