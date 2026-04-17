Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Polisi Şeyh Sabri'yi Aksa'ya Sokmadı

17.04.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisi, Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin namazını engelledi. Kınandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa imam hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin cuma namazı için Aksa'ya girmesini gerekçe göstermeksizin engelledi.

Şeyh Sabri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail polisi, Sabri'nin cuma namazı kılmak için Babu'l Esbat'tan (Aslanlı Kapı) girmesini engelleyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi.

Açıklamada, "İşgal güçleri, Sabri'nin namazdan hemen önce Babu'l Esbat'tan girişini engelledi. Beraberindeki savunma heyeti, bu engellemenin herhangi bir yasal karar olmadan yapıldığını teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti de yaptığı açıklamada kararı şiddetle kınadı ve yaşananları "hukuka aykırı polis zorbalığı" olarak niteledi.

İsrail polisinin "Mescid-i Aksa üzerinde hiçbir egemenliği olmadığı" ve bu engellemenin "meşru olmadığı" vurgulanan açıklamada, bu kararların "geçersiz ve yok hükmünde" olduğu, ayrıca bunların "askeri güçle uygulanan kararlar" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri'nin "Filistin'de İslami otorite kabul edildiği" ve bu tür adaletsiz, ibadet özgürlüğüyle çelişen yasaların kendisine karşı uygulanamayacağı belirtildi.

Ayrıca İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen kişilere baskı uyguladığı ve Filistin Vakıflar İdaresi'nin çalışmalarını kısıtladığı kaydedildi.

Açıklamada son yıllarda İsrail'in Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklayan, seyahatini kısıtlayan ve kendisini birçok kez sorgulama amacıyla gözaltına alan çeşitli kararlar aldığı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:53:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.