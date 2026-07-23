İsrail Saldırıları 20 Filistinliyi Hayatından Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırıları 20 Filistinliyi Hayatından Etti

23.07.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılbaşından bu yana, İsrail'in saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi; en yüksek can kaybı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yılbaşından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunun son yıllarda kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürülenlerin sayısının 2024'te 11, 2025'te 14 olduğu, bu sayının yıl başından itibaren 20'ye ulaştığı belirtilerek, İsraillilerin saldırılarında ciddi bir "tırmanış" yaşandığı kaydedildi.

En fazla can kaybının 12 Filistinlinin öldüğü Ramallah ve El-Bire kentlerinde gerçekleştiği, Nablus kentinde 3, El Halil'de 2, Doğu Kudüs'te 2 ve Selfit'te 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 16 Filistinlinin silahla vurularak, 2 kişinin İsraillilerin saldırısı ve takibi sonucu, bir kişinin gazdan etkilenme nedeniyle bir diğerinin ise İsraillilerin düzenlediği saldırı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölümler, yaralanmalar ve gözaltılar ile mülklerin tahrip edilmesi, ekinlerin ve hayvanların zarar görmesi sonucunu doğuruyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1181 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları 20 Filistinliyi Hayatından Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:55:08. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları 20 Filistinliyi Hayatından Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.