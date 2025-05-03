İsrail Saldırıları: 29 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırıları: 29 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında biri bebek, 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

03.05.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri bebek, 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "El-Bayram" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu, 11 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Han Yunus'un batısındaki Esda kenti yakınlarında vurulan çadırda bir bebeğin yaşamını yitirdiğini aktaran Filistinli yetkili, ayrıca, Han Yunus'ta Mahatta ve Beni Suheyla bölgelerinde yerinden edilmiş vatandaşların kaldığı iki çadırın hedef alınması sonucu, aralarında bir kadının da bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da Refah ile Han Yunus arasındaki Murac ekseni çevresinde İsrail ordusuna ait askeri birlikler tarafından yoğun ateş açıldığını bildirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini topçu atışlarıyla vuran İsrail ordusu ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerine savaş uçaklarıyla da saldırılar düzenledi.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, sağlık ekipleri ve bölgedeki bazı Filistinliler, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan El-Gattas ailesinin evine düzenlenen saldırı sonucu ölen 10 kişinin cesedini enkazdan çıkardı.

Ayrıca kaynaklar, bugün erken saatlerde Gazze kentinin Derec Mahallesi'ne düzenlenen bir saldırıda iki Filistinlinin, Zeytun Mahallesi ve Han Yunus'un güneyindeki Kizan Raşvan bölgesinde İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu yine iki Filistinlinin daha öldüğünü belirtti.

Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Ebu Hemsiye Okulu'na düzenlenen İsrail saldırısında ağır yaralanan bir kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail topçuları, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğu bölgeleri hedef aldı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, sağlık ekipleri ve bölgedeki bazı Filistinliler, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan El-Gattas Ailesi'nin evine düzenlenen saldırı sonucu ölen 10 kişinin cesedini enkazdan çıkardı.

---

???? 29 ???????? ????? ???? ???????? ??????? ???????? ??? ??? (???? 2)

???? ????? ????? ???? ?????? ?????? ?????? ????????? ?????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ?? ?????? (?????? ??? ??????)

???/ ????????

???? 29 ???????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ????????? ??????? ??? ??? 19 ????.

??? ???? ????????? ???? ????? ???? ???????? ?? ??????? ?????? ?????????? ??????? ?????? 10 ????????? ?? ??? ????? ???? ????? "??????" ?? ?? ???????? ??? ????? ??? ????? ??????? ????? ?????????? ????.

?????? ??????? ??? ????????? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???.

?????? ?? ????????? ????? ????? ????? ?????? ????? "???? ?????" ?? ??????? ????????? ?????? ?? ???? ???? ??? ??????? ???? ??? ????? ???? ???????? ?? "????? ?????" ???? ??? ???? ???? ??????.

?????? ??? "??????? ??? ?????? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ????? ?????? ??? ??????".

???? ?????? ???? 11 ???????? ????? ????? ?? ??? ???????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ??????? ???? ???? ???.

????? ?????? ??? ????? ???????? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ??? ????.

????? ?? ????????? ?????? ???? ????? ?? ?????? ??????????? ???????? ?????? ???? ?????? ?? ??? ????? ?????? ?? ????? ?????? ???????? ?? ???? ??? ?????.

???? ???? ???? ???????? ?? ????? ????? ????? ??????? ?? ???? ???? ????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????.

??? ???? ???????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ????? ???? ??? ??? ??????? ????????? ??? ???????.

??? ??? ??????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ???????????.

?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? 7 ?????? 2023 ????? ????? ?????? ???? ????? ???? ?? 170 ??? ???? ????? ?? ???????????? ?????? ????? ?????? ??? ???? ??? 11 ??? ?????.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Bebek, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 29 Filistinli Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları: 29 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.