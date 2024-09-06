Gazze'de Düğün: Umut ve Direniş - Son Dakika
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Gazze'de Düğün: Umut ve Direniş

Gazze\'de Düğün: Umut ve Direniş

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. Törende damat ve davetliler, İsrail'in saldırılarına rağmen umutlarını ve sevinçlerini koruduklarını belirtti.

06.09.2024 16:51
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İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi.

Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

Damat Radi, İsrail'in saldırılarına ve tüm acılara rağmen Hannan ile evlendiğini, İsrail'in kendilerine yaşattığı tüm acılara, yıkımlara ve ölümlere rağmen yılmayacaklarını belirtti.

Radi, çocukların gülümsemesi ve kendi sevincinin İsrail'in Filistinlileri yok etme emellerini boşa çıkaracağını söyledi.

Damadın babası Halid Radi, "Gazze'de tüm yaşananlara rağmen gülüşümüz ve sevincimiz düşmanı kahredecek. Acılara, ve yaralara rağmen kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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