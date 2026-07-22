İsrail Saldırıları Evlilikleri Azalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırıları Evlilikleri Azalttı

22.07.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da savaş nedeniyle evlilik sayısı geçen yıla göre yüzde 51 azaldı.

İsrail saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan 40 günlük savaş sürecinde evlilik sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 51 azaldığı belirtildi.

İran Meclisi Araştırma Merkezinin raporuna göre, ülkede 2025 yılı mart ayında 34 bin 197 evlilik gerçekleşirken bu rakam 2026 mart ayında 16 bin 535'e geriledi.

Aynı şekilde 2026 nisan ayında gerçekleşen evlilik sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azaldı.

Nisan 2025'te İran'da 55 bin 26 evlilik yapılırken Nisan 2026'da bu rakam 51 bin 474'e düştü.

Buna göre, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan 40 günlük savaş sırasında (Ramazan ayının da etkisiyle) ülkedeki evlilik sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azaldı.

Kaynak: AA

Politika, Evlilik, İsrail, Kültür, Güncel, Dünya, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Evlilikleri Azalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:45:44. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Evlilikleri Azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.