İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'deki Hastaneler Hizmet Dışı Kalıyor

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İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinde yeniden başlattığı kara saldırıları karşısında zorla tahliye emri verdiği El-Ehli Baptist Hastanesinin hizmet dışı kalmasının ardından kuzeye gitmeye çalışan yaralılar kan kaybından ölüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Gazze Şeridinin kuzeyi ve Gazze şehrine yeniden kara saldırıları başlatan İsrail ordusu, kuzeydeki bazı mahallelere zorla tahliye kararları çıkardı.

El-Ehli Baptist yönetimi de dün yaptıkları açıklamada, İsrail'in çevresine yönelik saldırıları nedeniyle hastaneyi kapatmak zorunda kaldıklarını, tahliye etmek zorunda kaldıkları yaralılar ve hastaların hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kentte sağlık durumu trajik

Gazze kentindeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu tüm sağlık noktalarının hizmet dışı kalması, ilaç ve tedavi imkanının olmaması nedeniyle son derece zor günler geçiriyor.

Bölge sakinleri, yaralı ve hastaları Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere nakletmeye çalışıyor ancak ulaşım imkanlarının yok denecek kadar az olması sebebiyle bu pek mümkün olmuyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarının hedefi olan Gazze kentinden hastaneye dünden beri onlarca ölü ve yaralının getirildiğini söyledi.

Hastanede de yakıt, tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği olduğunu aktaran Saliha, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşık bir ay önce hastaneye az miktarda yakıt sağladığını ancak bunun sadece bir hafta yeterli geldiğini ifade etti.

Hastanedeki mevcut yakıtın, en fazla bir ya da iki gün yetebileceğini belirten Saliha, El-Ehli Baptist Hastanesi sonrası Avde Hastanesinin de hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu.

Saliha, DSÖ'ye ve BM kurumlarına hastaneye yakıt, tıbbi malzeme ve ilaç takviyesi yapma çağrısında bulundu.

Yaralılar yollarda

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güney batısında İsrail saldırılarında yaralanan bazı Filistinliler, saatlerce yollarda oturup ambulansların gelip kendilerini almasını bekliyor.

Bazı yaralıların ise kan kaybından hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.