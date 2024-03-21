Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu her gün 37 anne ölüyor

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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları dolayısıyla her gün 37 annenin öldüğünü bildirdi.

Filistin Kızılayı, 21 Mart Anneler Günü münasebetiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden annelere dikkati çekildi.

Arapça ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde her gün 37 anne şehit düşüyor." ifadeleri kullanıldı.

Aralarında Filistin ve Mısır'ın da bulunduğu bazı Arap ülkelerinde 21 Mart, "Anneler Günü" olarak kutlanıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 446 Filistinli hayatını kaybetti.