İsrail Saldırılarında Can Kaybı 1029'a Ulaştı

22.03.2026 17:55
Lübnan'da 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 1029 kişi hayatını kaybetti, 2786 yaralı var.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada saldırıların bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

CAN KAYBI SAYISI 1029'A YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1024 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 740 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

18:18
18:00
16:37
16:37
14:52
14:50
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:24:59. #7.13#
