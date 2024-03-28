İsrail saldırılarında ölen genç film yapımcısının kısa filmi yeniden gündemde

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden binlerce kadından biri olan genç film yapımcısı Filistinli Walaa Saada'nın, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2 sene önceki kısa filminde Gazze'deki ablukanın zorluklarını anlattığı sözleri ortaya çıktı.

HRW'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in aralıksız devam ettiği Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürdüğü 9 binden fazla kadından birinin de Filistinli genç film yapımcısı Saada olduğu belirtildi.

Saada'nın 2 Mart'taki İsrail saldırısında öldürüldüğü aktarılan paylaşımda, film yapımcısı kadının da yer aldığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukasının Filistinlilerin yaşamlarını nasıl olumsuz etkilediğinin anlatıldığı Haziran 2022 tarihli kısa film yeniden gündeme getirildi.

HRW'nin kısa filminde elinde kamerasıyla abluka altındaki Gazze'nin sokaklarında dolaşan Saada bir yandan çekimler yaparken, İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle mesleki eğitim amaçlı yurt dışına çıkamadıklarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan meslektaşlarıyla buluşamadıklarını da vurguluyor.

İsrail'in saldırısında öldürdüğü genç film yapımcısı kadının, yaklaşık 2 sene önce çekilen filmdeki sözleri ise 7 Ekim'den bu yana 32 binden fazla kişinin öldürüldüğü Gazze'de yaşanan insanlık krizine ışık tutuyor.

Saada, 2 sene önce İsrail'in ablukası altındaki Gazze'deki yaşadığı baskı ve sınırlamaları, "Gazze'de ufkun kasvetli ve kapalı olduğunu hissediyorum. Gazze halkının gelecekte, hırslarında, fikirlerinde ve hatta hayallerinde özgürlüğü yok." sözleriyle anlatıyor.