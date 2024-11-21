İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava uçakları (İHA) kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde sivillerin bulunduğu alanı bombaladı.

Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Sukne Fedus bölgesini de hedef aldı.

Beyt Lahiya'nın Tel Zater bölgesindeki Avde Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait İHA'nın hastane avlusuna bomba attığı kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İsrail güçleri Gazze kentinin doğusunda toplanan sivilleri hedef aldı, saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.