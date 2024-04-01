İsrail saldırısında Hizbullah üyesi öldürüldü

BEYRUT, 1 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Kunin belediyesinin merkezinde bir Hizbullah üyesi, Pazar günü arabasını hedef alan İsrail saldırısında öldürüldü.
Adlarının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan askeri kaynaklar, bir insansız hava aracının arabaya havadan-karaya iki füze attığını, bunun sonucunda arabanın yandığını ve şoför İsmail Ali El-Zein'in öldüğünü söyledi.
Hizbullah henüz olayla ilgili yorum yapmadı.
Askeri kaynaklar, İsrail'in güney Lübnan'daki sınır bölgesinde 8 kasaba ve köye 15 hava saldırısı düzenleyerek 12 evi yıktığını ve yaklaşık 45 eve hasar verdiğini, ayrıca 9 kasaba ve köye de topçu ateşi açtığını bildirdi.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.
Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 255'i Hizbullah üyesi ve 73'ü sivil olmak üzere 396 kişi öldürüldü.
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