İsrail Saldırısında İki Sağlık Çalışanı Öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 sağlık çalışanının daha öldüğü belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı El-Bazuriyye kasabasında İslam Sağlık Kurumu ekiplerini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda 2 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Sur kentindeki Tebnin Devlet Hastanesinin yakınlarına düzenlenen saldırıda ise hastane içinde ve dışında toplam 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Böylelikle, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık görevlisi sayısı 180'e, yaralı sayısı da 294'e çıktı.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 986 kişi öldü, 13 bin 402 kişi yaralandı.