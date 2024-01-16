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İsrail saldırısında yaralanan Filistinli çocuğun eşek arabasıyla taşınması - Son Dakika
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İsrail saldırısında yaralanan Filistinli çocuğun eşek arabasıyla taşınması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda yaralanan bir Filistinli çocuğun eşek arabasıyla taşınması, bölgedeki sağlık sektörünün içinde bulunduğu acı durumu gözler önüne seriyor. İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde elektrik kesintileri ve yakıt kısıtlamaları nedeniyle hastaneler hizmet veremezken, sağlık sistemi çökmüş durumda. Görüntülerde, yaralı çocuğun vücudundaki yaralar ve kendinden geçmiş olduğu görülüyor.

İsrail saldırısında yaralanan Filistinli çocuğun eşek arabasıyla taşınması
16.01.2024 - 20:23,  Güncelleme: 20:28
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda yaralanan ve eşek arabasıyla taşınan Filistinli çocuğun görüntüleri, bölgedeki sağlık sektörünün içinde bulunduğu acı durumu gözler önüne seriyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni karadan, havadan ve denizden aralıksız bombalıyor. Saldırılarda, 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin elektriğini kesiyor, 3 ayı aşkın süredir bölgeye yakıt girişine de izin vermiyor.

İsrail güçleri, hastanelerin de aralarında bulunduğu sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef alıyor.

Aralıksız devam eden saldırılar ve yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze'deki hastanelerin büyük çoğunluğu hizmet veremiyor, faal olan hastanelerde ise yaralılar ve hastalar kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor.

Hastanelerin yanı sıra ambulans ve acil yardım hizmetlerinin de neredeyse durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çökmüş durumda.

Yaralı çocuk eşek arabasıyla taşındı

Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve İsrail saldırılarının odağındaki Cibaliya bölgesinde kaydedilen bir görüntü, bölgedeki sağlık sektöründe yaşanan içler acısı durumu gözler önüne seriyor.

Filistinli gazeteci Enes el-Şerif sosyal medya hesabından İsrail saldırısında yaralanan Filistinli bir çocuğun görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde, kolunda serum takılı yaralı bir Filistinli çocuğun, gençler tarafından eşek arabasında taşındığı görülüyor.

Eşek arabasında taşınan Filistinli çocuğun kendinden geçmiş olduğu ve vücudunun farklı yerlerindeki yaralar kameraya yansıyor.

Filistinli iki gencin ise yaralı çocuğu sağlık merkezine ulaştırabilmek için çevredekilerden araç bulmaları için yardım istediği duyuluyor.

Gazeteci Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüde yer alan Filistinli çocuğun İsrail savaş uçaklarının Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaralandığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmeti veren hiçbir yer kalmadığını belirten Şerif, görüntüdeki 2 Filistinli gencin yaralı çocuğu başka bir bölgedeki sağlık merkezine yetiştirmek için çaba sarf ettiğini ve araç bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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