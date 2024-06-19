İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu yaralıların olduğu belirtilirken, saldırının hedefinde nerenin olduğu ve kimin hedef alındığı detayı paylaşılmadı.