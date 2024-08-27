İsrail Savunma Bakanı ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve İran'ı ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas'a karşı yürütülen saldırılar, esirlerin geri getirilmesi çabaları ve kuzey sınırındaki güvenlik durumu ele alındı. Ayrıca, İran'ın bölgedeki saldırganlığına karşı birlikte çalışma çağrısı yapıldı.

27.08.2024 00:16
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve İran'ı ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, İsrail'e resmi ziyaret düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Brown ile görüştü.

Görüşmede, Gallant, Brown ile İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırıları, Gazze'de tutulan esirlerin geri getirilmesi çabaları ve İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik durumunu ele aldı.

Ayrıca, Gallant, Brown'a İran'ın bölgede artan "saldırganlığına" karşı birlikte çalışma çağrısı yaparken, Tahran'ın nükleer kapasiteye ulaşma çabalarının devam ettiğini öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemeye yönelik ortak taahhütlerini yerine getirmek için İsrail ve ABD'nin her an hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu görüşmeye İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de katıldığı bildirildi.

Halevi'den Hizbullah'la "iş henüz bitmedi" çıkışı

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Brown ile İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı'nı ziyaret eden Halevi, burada yaptığı açıklamada, ordunun dün "Hizbullah'ın İsrail vatandaşlarına zarar vermeye yönelik bir başka girişimini" engellediğini öne sürerek, Lübnan'da bulunan hareketin hala kapasiteye sahip olduğunu ve Hizbullah'la "işin henüz bitmediğini" dile getirdi.

Ayrıca Halevi, "İsrail güçlüdür ve kendini güçle savunur, ancak yine de yanımızda güçlü bir müttefikimizin olması her zaman iyidir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu dün, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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