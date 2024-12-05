İsrail Savunma Bakanı Suriye'yi Değerlendirdi

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek için görüştüğü bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Katz ile Halevi'nin üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Katz ile Halevi'nin Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'deki gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.