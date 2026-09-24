İsrail Seçim Komisyonu Filistinli partileri men etti, Ben-Gvir partisi yarışta kaldı

? İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin ve adayların seçimlere katılımını yasaklama kararı alan İsrail Merkez Seçim Komisyonu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü partisinin yarıştan menedilmesi yönündeki itirazları oy çokluğuyla reddetti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Merkez Seçim Komisyonu, dün düzenlenen toplantıda, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi ile Hadash, Taal ve Balad partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Liste'nin seçimlere katılımının yasaklanması yönünde karar aldı. Konuya ilişkin son kararı Yüksek Mahkeme verecek.

Komisyon ayrıca, Hadash Milletvekili Ofer Cassif ile Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade'nin adaylıklarını da engelleme kararına imza attı.

Öte yandan, Seçim Komisyonu, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü partisinin yarıştan menedilmesi yönündeki itirazları oy çokluğuyla reddetti.

Komisyonda yapılan oylamada 10 üye itirazın kabulü yönünde oy kullanırken, 19 üye karşı oy verdi, bir üye ise çekimser kaldı. Komisyonun kararı ve gerekçesi incelenmek üzere Yüksek Mahkemeye iletilecek.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin seçimlere katılımının yasaklanıp, aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin seçimlere katılması dikkati çekti.

Komisyonun kararına tepkiler

Haaretz gazetesindeki habere göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Balad Partisi'nin lideri Sami Ebu Şehade, yaptığı açıklamada, "Seçim Komisyonunun adaylığımı düşürme kararı yalnızca şahsıma yönelik değildir, aksine koca bir halkın sesini kısmayı, bu kesimi siyaset sahnesinin dışına itmeyi ve Arap toplumundaki sandığa katılım oranını düşürmeyi hedeflemektedir. Kendi hakkımızı ve halkımızın temsiliyle siyasi katılım hakkını savunmak amacıyla Yüksek Mahkemeye başvuracağız." dedi.

Karara tepki gösteren Cassif ise adaylığının düşürülmesini "hiçbir hukuki dayanağı olmayan, önceden kurgulanmış bir karar" olarak nitelendirdi.

Cassif, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunu ve müttefiklerini, Seçim Komisyonunu hükümet muhaliflerine karşı bir araç olarak kullanmakla suçladı

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, partisinin Raam ve Ortak Liste'nin bütünüyle yasaklanması yönündeki girişimlere karşı çıkacağını belirtmekle birlikte, Ebu Şehade'nin adaylığının düşürülmesini destekledi.

Golan, Ben-Gvir'in de seçim yarışının dışında bırakılması gerektiğini ifade etti.

Ortak Liste'den Golan'a tepki

Demokratlar Partisi'nin bu tutumu, Ortak Liste'nin sert tepkisine yol açtı. Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Golan'ı, Ben-Gvir ve Netanyahu öncülüğünde yürütülen "ırkçı ve antidemokratik" bir tasfiye kampanyasına ortak olmakla suçladı.

Cabarin, "Arap kamuoyunun oyuna talip olan hiç kimse, bu toplumun siyasi temsil hakkının elinden alınmasını destekleyemez. Yalnızca Yahudilere mahsus bir demokrasi, demokrasi değildir." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Ortak Liste yetkilisi de Demokratlar'ın Ebu Şehade'nin adaylığının düşürülmesine verdiği desteği "tuhaf ve tepeden bakan" bir yaklaşım olarak niteleyerek, Golan'ı ve partisini, aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün sunduğu dilekçeye arka çıkmakla eleştirdi.

Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi de Ebu Şehade'nin seçim yarışından menedilmesini desteklediğini bildirirken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki Evimiz İsrail Partisi, hem Ebu Şehade ve Cassif'in hem de kurumsal olarak Raam ile Ortak Liste'nin seçimlerden tamamen menedilmesini destekleyeceğini bildirdi.

Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid ise partililerin bu oturumlara genel hatlarıyla katılmayacağını belirtti ve Seçim Komisyonunun diskalifiye oturumlarını "seçmene yönelik bir tiyatro" olarak nitelendirdi.

Ordu Radyosu'na konuşan Lapid, "Geçmişte Ben-Gvir'in diskalifiye edilmesi yönünde oy kullandığım gibi Ebu Şehade'nin de menedilmesi için oy vermiştim. Mahkeme bu kararları zaten her defasında bozuyor; bu yüzden biz de bu oyuna alet olmaktan vazgeçme kararı aldık." dedi.

Ebu Şehade'nin seçimlere katılması engellenmişti

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Merkez Seçim Komisyonu, Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in ardından Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin bir diğer adayı Ebu Şehade'nin de seçimlere katılmasını engellemişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, 8 Ekim 2023'te yayımlanan bir yazısıyla 7 Ekim'i desteklediğini ileri sürerek Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün talebine başta Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olmak üzere muhalefetten de destek gelmişti.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, kısa bir süre önce Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in adaylığını da engelleme kararı almıştı.