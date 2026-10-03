İsrail Seçim Komitesi Ben-Gvir'i idam tehdidi videosu nedeniyle cezalandırdı

İsrail Merkez Seçim Komitesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i Filistinli esir Hasan Selame'yi idamla tehdit ettiği video nedeniyle para cezasına çarptırdı.

İsrail basını, Merkez Seçim Komitesi'nin perşembe günü aldığı kararla Ben-Gvir'in videoyu silmesine ve duruma itiraz eden iki insan hakları örgütü 10 biner şekel tazminat ödemesine hükmettiğini aktardı.

Ben-Gvir'in videonun içeriği nedeniyle değil, söz konusu görüntüleri yayımlayarak seçim propagandası yapmak suretiyle seçim kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi.

İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI) Hukuk Direktörü Merav Ben-Zeev yaptığı yazılı açıklamada, "Seçim komisyonunun bu mükerrer kararlarının, bakanı hapishaneleri kendi özel mülküymüş gibi kullanmaktan ve seçim propagandası uğruna mahkümları aşağılamaktan caydırmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hücresini basarak Hasan Selame'yi idamla tehdit ettiği videoyu geçen ay sosyal medya hesabından paylaşmış, ancak gelen tepkiler üzerine gönderiyi silmişti.

Görüntülerde zayıf düşmüş ve sakalları uzamış Selame sessizce ayakta dururken, Ben-Gvir'in "Seni öldürmek istiyorum. Seni idama mahküm etmek istiyorum." tehditlerini savurduğu duyulmuştu.

Ben-Gvir, gönderinin açıklamasında, "Ulusal Güvenlik Bakanı olarak, hayatını cehenneme çeviren bir politikanın öncülüğünü yaptım. Tanrı'nın izniyle savunma bakanı olarak, onun gibi katil teröristlerin idam edilmesi için çalışacağım." yazmıştı.

Ben-Gvir'in provokatif paylaşımı, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde siyasi rekabetin kızıştığı ve kamuoyu yoklamalarının mevcut iktidar koalisyonunun kan kaybettiğini gösterdiği bir dönemde gelmişti.