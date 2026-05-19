İsrail, Sumud Filo'suna müdahale etti

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu Türkiye'den yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin filoda yer alan "Zefiro ve Andros" isimli teknelere el koyduğu bildirildi. Açıklamada müdahalelerin sürdüğü belirtilerek "Acil durum" çağrısı yapıldı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Filo'da yer alan "Zefiro ve Andros teknelerine el konulduğu" bildirildi. Paylaşımda, "Acil durum! İşgalci İsrail gemilere tekrar müdahale etmeye başladı. Zefiro ve Andros teknelerine el konuldu. Gözünü Sumud'dan ve Gazze'den ayırma" denildi.