İsrail, Sumud Filo'suna müdahale etti
İsrail, Sumud Filo'suna müdahale etti

19.05.2026 15:39
İsrail güçleri, Zefiro ve Andros teknelerine el koydu, acil durum çağrısı yapıldı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Filo'da yer alan "Zefiro ve Andros teknelerine el konulduğu" bildirildi. Paylaşımda, "Acil durum! İşgalci İsrail gemilere tekrar müdahale etmeye başladı. Zefiro ve Andros teknelerine el konuldu. Gözünü Sumud'dan ve Gazze'den ayırma" denildi.

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

