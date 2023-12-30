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İsrail'in Halep'teki askeri noktalara hava saldırısı iddiası - Son Dakika
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İsrail'in Halep'teki askeri noktalara hava saldırısı iddiası

İsrail'in, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin Halep'in güneyindeki bazı noktaları hedef aldığı iddia edildi. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail, Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail\'in Halep\'teki askeri noktalara hava saldırısı iddiası
30.12.2023 - 18:43,
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İsrail'in, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 17.20'de Akdeniz üzerinden Halep'in güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda sadece maddi hasar medyana geldi." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Halep'te Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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