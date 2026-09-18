İsrail, Suudi Arabistan'a F-35 satışı sonrası ABD'den tazminat olarak silah isteyecek

İsrail basını, Tel Aviv'in ABD'den, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarının satışının ardından "tazminat" kapsamında önemli silahlar talep edeceğini bildirdi.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesine göre İsrail, ABD yönetiminden daha önce satışına onay verilmeyen bazı silah sistemlerinin kendisine satılmasını talep edecek.

Haberde, İsrail'in ayrıca aralarında sığınak delici füzelerin de bulunduğu daha önce satılmayan mühimmat ve silah sistemlerini talep edeceği belirtildi.

Walla, İsrail ordusunun odağının gelişmiş savaş uçakları ve yeni nesil hayalet uçakların yanı sıra uzay silahlarının geliştirilmesi ile önleyici uçakların geliştirilmesi ve üretimine katılımı da kapsadığını aktardı.

İsrail'in Washington'dan "sığınak delici mühimmat ve kaya dağlarının derinliklerinde faaliyet gösterebilen yer altı sistemleri gibi önemli silahlar" talep edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'a F-35 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Eylül'de Suudi Arabistan'a 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını içeren 24,3 milyar dolar değerindeki olası askeri satışa onay vermişti.

Önerilen anlaşmada 48 savaş uçağının yanı sıra biri yedek olmak üzere 49 F135 motoru, güvenli iletişim ekipmanları, seyrüsefer ve şifreleme sistemleri, yedek parçalar, eğitim ve simülasyon programları ile teknik ve lojistik destek bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği de bugünkü açıklamasında, önerilen F-35 satışının Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın "gücünü ve sürdürülebilirliğini" yansıttığını ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin gelişimini teyit ettiğini belirtmişti.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Suudi Arabistan, F-35 savaş uçaklarına sahip ilk Arap ülkesi olacak. İsrail ise halihazırda Orta Doğu'da bu uçakların tek kullanıcısı konumunda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te ülkesinin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satma niyetinde olduğunu açıklamıştı. Suudi Arabistan da aynı yılın başlarında bu uçakları almak için talepte bulunmuştu.

F-35 savaş uçaklarını ABD'li Lockheed Martin, uçakların motorlarını ise Pratt & Whitney üretiyor.