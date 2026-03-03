İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

03.03.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'daki kritik askeri ve yönetim binalarını hedef aldı.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, gece Tahran'a yapılan hava saldırılarına ilişkin, "Saldırı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi binası, rejimin güvenlik kararlarını alan en üst düzey forumun toplanma kompleksi, İran askeri subay eğitim kurumu ve ilave stratejik altyapılar onlarca mühimmatla vuruldu. Söz konusu liderlik kompleksi, İran'daki terör rejiminin en sıkı korunan varlıklarından biri olup Tahran'ın merkezinde birçok sokağa yayılan geniş bir alanı kapsamaktadır" açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri, gece saatlerinde Tahran'ın merkezinde yer alan İran'daki terör rejiminin liderlik kompleksindeki güvenlik ve yönetim binalarını hedef aldı. Saldırı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi binası, rejimin güvenlik kararlarını alan en üst düzey forumun toplanma kompleksi, İran askeri subay eğitim kurumu ve ilave stratejik altyapılar onlarca mühimmatla vuruldu."

Söz konusu liderlik kompleksi, İran'daki terör rejiminin en sıkı korunan varlıklarından biri olup Tahran'ın merkezinde birçok sokağa yayılan geniş bir alanı kapsamaktadır. Rejimin liderliği ve güvenlik unsurları bu komplekste düzenli olarak toplanmakta; İran'ın nükleer programı ve İsrail Devleti'nin yok edilmesine yönelik planlar dahil olmak üzere stratejik konularda durum değerlendirmeleri yürütmekteydi. Bu kompleks, İran'daki terör rejimi için en önemli ve merkezi komuta noktası niteliğindedir. Hedef alınması, rejimin komuta-kontrol yapısının işlevsel sürekliliğine yönelik baskıyı daha da derinleştirmektedir."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:52:20. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.