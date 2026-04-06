İsrail Tahran'da Hademi'yi Vurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Tahran'da Hademi'yi Vurdu

06.04.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İranlı general Hademi'yi öldürdüğünü açıkladı ve suikastların süreceğini belirtti.

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin Tahran'a düzenlenen saldırıda öldüğünü belirterek, saldırıyı üstlendi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun komuta kademesi ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerin katıldığı bir durum değerlendirme toplantısında açıklamalar yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Hademi'nin Tahran'a gece düzenlenen saldırıda öldüğünü kaydeden Katz, İranlı liderlere suikastların süreceği tehdidinde bulundu.

Katz, Hademi'nin Devrim Muhafızları'nın en üst düzey üç isminden biri olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, düzenledikleri saldırıda Hademi'nin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Askar Bakıri'nin de ölenler arasında olduğunu iddia etti.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara "tüm savaş hedeflerine ulaşana kadar" devam edeceklerini savundu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Tümgeneral Hademi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:53:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.