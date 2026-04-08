İsrail, Trump'ın Ateşkes Kararını Son Anda Öğrendi
İsrail, Trump'ın Ateşkes Kararını Son Anda Öğrendi

08.04.2026 10:00
İsrailli yetkili, Trump'ın ABD-İran arasında sağlanan ateşkesi son anda öğrendiklerini açıkladı.

İsrail basınına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes konusundaki kararından son anda haberdar edildiklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes kararının kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

"Trump'ın kararı bizi şaşırttı. Her şeyin sonuçlanmış gibi göründüğü son anda yeni bilgiler aldık." ifadelerini kullanan İsrailli yetkili, buna karşın İsrail'in ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:51
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda’yı konuşuyor
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
