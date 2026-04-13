İsrail, Tulkerim'de Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı - Son Dakika
İsrail, Tulkerim'de Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

13.04.2026 22:01
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait ev ve işyeri yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi ve ticari işletmeyi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozer ve askeri araçlar eşliğinde Tulkerim kentindeki Azbet Şufe'ye baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Filistinlilere ait araç bakım ve yedek parça satışı yapan bir ticari işletme ile iki katlı bir evi yıktı.

İsrail askerleri aynı bölgede bir binanın temellerini kazarak tahrip etti.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Tulkerim'de Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, Tulkerim'de Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı - Son Dakika
Advertisement
