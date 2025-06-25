İsrail ve ABD'nin İran Saldırıları Yetersiz Kaldı

İsrail istihbaratının, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların Tahran'ın nükleer programını tamamen yok etmeyi başaramadığı ancak birkaç yıl geriye attığı değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Tel Aviv'de yapılan istihbarat değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv'deki istihbarat değerlendirmesinin, İran'ın nükleer programının tamamen yok edilemediği yönünde olduğunu aktaran İsrailli yetkili, 12 gün süren İsrail saldırılarının yanı sıra ABD'nin Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerini hedef almasının Tahran'ın nükleer programını yalnızca birkaç yıl geriye götürdüğüne işaret edildiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkili, nükleer tesislere ve askeri altyapıya yönelik saldırıların Tahran yönetiminin "uranyum zenginleştirme girişimini" tekrar başlatmasına karşı caydırıcı bir rol oynayacağını iddia etti.

Ayrıca yetkili, Washington ile Tahran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerle elde edilemeyecek bir sonucun İran'a saldırılarla mümkün olabildiğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ateşkese varılmasından saatler sonra yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer projesini yıllarca geriye attık ve aynı şey füze programı için de geçerli." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından gelen ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10.00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.