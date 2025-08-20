İsrailli Ailelerden İşgal Planına Tepki

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal planına karşı çıkarak, esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapılmasını istedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya mektup gönderen İsrailli esirlerin aileleri, "esir takası yapmak için şartların olgunlaştığını" belirterek, işgal yerine anlaşma yapılmasını talep etti.

Aileler mektupta, "Masada Netanyahu'nun imzasını bekleyen bir anlaşma olmasına rağmen, Gazze'yi işgal etme planını onaylamak, kurulan bir tuzaktır. İsrailli aileleri ve İsrail halkının yüreğine hançer saplamaktır." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirler için bir anlaşmaya varılmasının "mümkün ve gerekli" olduğunu vurgulayan aileler, "Onaylanması gereken plan, rehinelerin (esirlerin) geri getirilmesi planıydı." uyarısında bulundu.

Aileler, "Netanyahu, herkes bir anlaşmaya varmak için koşulların olgunlaştığını biliyor ve bu mesele sizin elinizde." ifadelerine yer verdi.

Gazze şehrini işgal planı

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Son olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ordunun işgal planını onayladığı ve Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adının verildiği duyuruldu.