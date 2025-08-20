İsrailli Ailelerden İşgal Planına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrailli Ailelerden İşgal Planına Tepki

20.08.2025 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esir aileleri, Gazze işgali yerine esir takası için anlaşma yapılmasını istedi.

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal planına karşı çıkarak, esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapılmasını istedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya mektup gönderen İsrailli esirlerin aileleri, "esir takası yapmak için şartların olgunlaştığını" belirterek, işgal yerine anlaşma yapılmasını talep etti.

Aileler mektupta, "Masada Netanyahu'nun imzasını bekleyen bir anlaşma olmasına rağmen, Gazze'yi işgal etme planını onaylamak, kurulan bir tuzaktır. İsrailli aileleri ve İsrail halkının yüreğine hançer saplamaktır." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirler için bir anlaşmaya varılmasının "mümkün ve gerekli" olduğunu vurgulayan aileler, "Onaylanması gereken plan, rehinelerin (esirlerin) geri getirilmesi planıydı." uyarısında bulundu.

Aileler, "Netanyahu, herkes bir anlaşmaya varmak için koşulların olgunlaştığını biliyor ve bu mesele sizin elinizde." ifadelerine yer verdi.

Gazze şehrini işgal planı

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Son olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ordunun işgal planını onayladığı ve Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adının verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Ailelerden İşgal Planına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:22:25. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli Ailelerden İşgal Planına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.