İsrailli Arkia, BAE'nin iniş iznini iptal etmesi üzerine tahliye uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
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İsrailli Arkia, BAE'nin iniş iznini iptal etmesi üzerine tahliye uçuşlarını durdurdu

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Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferinde yaşananların ardından BAE, İsrailli şirketlerin vatandaşlarını taşıyacağı uçuşlara yeniden iniş izni vermedi. Arkia, BAE'den yeniden yetki alma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli hava yolu şirketlerinin İsrail vatandaşlarını geri getirmek için yapacağı uçuşları bir kez daha iptal etti.

İsrailli hava yolu şirketi Arkia'dan yapılan açıklamada, BAE'nin şirkete ait uçakların iniş izinlerini iptal ettiği belirtildi.

Arkia'nın BAE'den yeniden yetki almak ve uçuşları gerçekleştirmek için temaslarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki bu çabalar şu ana kadar sonuç vermedi ve uçuşları iptal etmek durumunda kalıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İniş izinleri iptal edilen şirketler arasında Tel Aviv'in resmi hava yolu şirketi "El Al" ile "Israir" ve "Arkia" bulunuyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail'in BAE'den gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarının yarın sona ermesi bekleniyordu.

BAE, İsrailli hava yolu şirketlerinin vatandaşlarını ülkeye geri getirmek amacıyla 2 Ekim'deki seferlerine verdiği izni iptal etmişti.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın 30 Eylül'de Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini bildirmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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