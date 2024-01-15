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İsrailli Futbolcu Özel Uçakla Ülkesine Dönüyor - Son Dakika
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İsrailli Futbolcu Özel Uçakla Ülkesine Dönüyor

Antalyaspor futbolcusu Sagiv Jehezkel, Antalya Adliyesi'nde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Jehezkel, bugün özel uçakla ülkesine dönecek. Antalyaspor ise sözleşme fesih işlemlerini sürdürüyor.

İsrailli Futbolcu Özel Uçakla Ülkesine Dönüyor
15.01.2024 - 13:36,
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ÖZEL UÇAKLA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Antalya Adliyesi'nde savcılıkta tercüman aracılığıyla verdiği 45 dakika süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jehezkel, daha sonra kendisini almaya gelen otomobille havalimanına gitti. Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel'in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söyledi. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İsrailli Futbolcu Özel Uçakla Ülkesine Dönüyor - Son Dakika
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