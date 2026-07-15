İsrailli İşgalci 6 Yaşındaki Çocuğu Ezdi - Son Dakika
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İsrailli İşgalci 6 Yaşındaki Çocuğu Ezdi

15.07.2026 22:56
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El Halil'de bir İsrailli, 6 yaşındaki Filistinli Muhlis Ammar'ı araçla yaraladı. Saldırılar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 6 yaşındaki Filistinli çocuğu araçla ezerek yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli bir işgalci, El Halil kentindeki bir İsrail askeri kontrol noktası yakınında Filistinli bir çocuğu araçla ezme girişiminde bulundu.

İsrailli işgalcinin aracını üzerine sürdüğü 6 yaşındaki Muhlis Ammar es-Selayime'nin yaralandığı ve Filistin Kızılayı ekipleri tarafından bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

WAFA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrailli sürücünün, Filistinli çocuğu kasıtlı olarak ezdiği ve bölgeden kaçtığını ifade edildi.

Görgüt tanıkları, İsraillilerin aynı bölgede defalarca Filistinlileri araçlarla ezme girişiminde bulunduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli İşgalci 6 Yaşındaki Çocuğu Ezdi - Son Dakika

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