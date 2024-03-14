İsrailli bir grup kadın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin iadesi için anlaşma yapılması talebiyle başkent Tel Aviv'deki bir ana yolu kapattı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre bir grup İsrailli kadın, Ayalon'daki ana yolda eylem düzenledi. Kadın göstericiler, Gazze'deki İsraillilerin fotoğraflarını taşıyarak, "Hemen anlaşın" sloganları attı.
Göstericiler, İsrailli kadınlara "İsrailli esirlerden daha önemli ve acil hiçbir şeyin olmadığını hatırlatmaları" çağrısında bulundu.
Gazze'de esir tutulan İsraillilerin yakınlarının da katıldığı gösteride kadınlar, anlaşmaya varılamamasından hükümeti sorumlu tuttu.
Trafiğin akışına engel olmaya çalışan kadın göstericileri dağıtmak için olay yerine polis ekipleri geldi. İsrail polisinin müdahale ettiği göstericiler, "Kaçırılanların ailelerinin tutuklanması ayıptır" sloganı attı.
İsrailliler, son haftalarda Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle gösteriler düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrailli Kadınlar Gazze'deki Esirlerin İadesi İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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