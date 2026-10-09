İsrailli muhalefet lideri Golan, Hamaney suikastını hata buldu, yeni lideri yorumladı

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlemenin İsrail açısından bir hata olduğunu belirtti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Rishon Leziyon kentindeki bir etkinlikte konuşan Yair Golan, "Net bir şekilde söyleyebilirim ki Hamaney'in ortadan kaldırılması bir hataydı." ifadesini kullandı.

İran liderini öldürmenin İsrail'in çıkarlarına hizmet etmediğini savunan Golan, Mücteba Hamaney'in yeni İran lideri olarak seçilmesine ilişkin "Elimizde çok daha aşırı ve şiddet yanlısı kişiler kaldı." dedi.

İran'a karşı başlatılan savaşın ardından İsrail'in genel olarak kötü bir durumda olduğunu öne süren Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "İran yönetimini devirmek gibi gerçekçi olmayan, hiçbir zaman ulaşılamayan ve başarısızlıkla sonuçlanan bir hedef belirlediğini" ifade etti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. İran Uzmanlar Meclisi ise 8 Mart'ta oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçmişti.