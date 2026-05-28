İsrailli Saldırılar Batı Şeria'da Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin ürünlerine zarar verdi, su depolarını tahrip etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, toprakları gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılara devam ediyor.

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine saldırı düzenleyen İsrailliler, tarım ambarını bastı, içindeki eşyalara zarar verdi.

Toprakları gasbeden İsrailliler ayrıca bölgedeki su depolarını tahrip etti.

Nablus'un kuzeyindeki Cebel Aybal bölgesinde ise İsrailliler, daha önce yerleştirdiklerine ek yeni karavanlar getirdi.

Bölgenin bir yerleşim karakolu haline dönüştürüldüğü ifade edildi.

Toprakları gasbeden İsrailliler ayrıca El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da bulunan Susya köyünde Filistinlilere saldırı düzenledi.

Hasat yapan Filistinlileri bölgeden kovmaya çalışan İsrailler, ekinleri de tahrip etti.

Bölge sakinleri, İsraillilerin sık sık Susya köyüne gelerek saldırıda bulunduğunu; topraklarından çıkmaya zorladığını ifade ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.