İsrailli Saldırılarda 6 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrailli Saldırılarda 6 Filistinli Yaralandı

İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları sonucunda 6 Filistinli yaralandı. Ülkede gerginlik sürüyor.

26.04.2025 20:40
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, Ramallah'ın Kuber beldesinde düzenlediği saldırıda Adnan Reşit ile Musa Şelalde yaralandı.

Öte yandan, El Halil'in Cura beldesinde tarım arazilerini işleyen Tarava ailesi de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.

Filistinli Şadi Tarava, yaptığı açıklamada, aile efradıyla arazilerini işledikleri sırada yaklaşık 10 kişilik Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun, önce aracının camlarını kırdığını, daha sonra da eşi, gelini ve 2 oğlunu darbettiğini anlatan Tarava, yaralanan aile üyelerinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Saldırılarda 6 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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