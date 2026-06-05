İsrailli Yatırımcıların Kalamata Projesine Çevreci Tepki

İsrailli bir firmanın, Yunanistan'ın Kalamata kentinde tatil köyü inşa etme planına Yunan çevreciler tepki gösterdi.

Çevreci grup Yeşil Dayanışma'dan yapılan açıklamada, "IDM Capital" isimli İsrailli yatırım grubuna bağlı "IDM Kalamata Monoprosopi A.E." firmasının, Yunanistan'ın resmi devlet ajansı "Enterprise Greece"e Kalamata'da yatırım yapmak için başvuruda bulunduğunu aktardı.

Açıklamada, İsrailli firmanın 200 dönümlük bir alanı turistik tatil köyüne çevirmeyi planladığı belirtilerek, proje kapsamında inşa edilecek otellerin kent sakinlerinin sahili kullanmasını engelleyeceği aktarıldı.

Projenin gerçekleşebilmesi için özel imar izni gerektiği ancak çevre sorunlarına da yol açabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, projeye karşı çıkan çevrecilerden olan Kalamata'nın eski Belediye Başkanı Stavros Benos'un "Açık ve erişilebilir sahil şeridi, geleceğimizin yaşam kalitesi ve sürdürülebilir kalkınması için önemli bir araçtır. Sahil şeridinin değiştirilmesine ve özel planlarla çıkarların kurbanı olmasına izin verecek miyiz?" ifadelerine yer verildi.