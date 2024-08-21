İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere 12 bin saldırı gerçekleştirdi

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrailli yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 12 bin 170 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Batış Şeria ve Gazze'yle ilgili son raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da şiddetin devam ettiğini söyleyen Dujarric, "OCHA son 10 ayda İsrailli yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik yaklaşık 12 bin 170 saldırı gerçekleştirildiğini, bu saldırıların ölümlere, yaralanmalara ve mülke zarara neden olduğunu rapor etti." dedi.

Dujarric, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 600'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların büyük çoğunluğunun İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiği ve en az 11'inin ise İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail'in son tahliye kararının ardından Gazze'de su kaynakları yüzde 70 azaldı

Sözcü Dujarric, İsrail ordusunun bugün Deyr Belah ve civarı için aldığı son tahliye kararının ciddi su sıkıntısına ve hijyen sorunlarına sebep olduğunu belirterek, "Bugün Deyr Belah'ın tahliyesinin ardından birçok yardım görevlisi aileleriyle birlikte bir kez daha evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Bugünkü kararlar, üç su kuyusunu erişilemez hale getirdi." diye konuştu.

Bu kuyuların Deyr Belah'da "10 binlerce kişiye" hizmet verdiğini belirten Dujarric, "Su kaynakları yüzde 70 azaldı. Ayrıca kritik sanitasyon ve hijyen malzemeleri sıkıntısı yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail'in ağustos başından beri 11 defa tahliye kararı alarak Deyr Belah bölgesindeki Filistinlileri göçe zorladığı, bu kararlardan yaklaşık 250 bin insanın etkilendiğini bildirdi.

Sözcü Dujarric, "2,1 milyon insanın yaşadığı Gazze'de nüfusun yüzde 90'ının, 7 Ekim'den bu yana en az bir kez yerinden edildiğini tahmin ediyoruz." dedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor. BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek durumunda kalıyor.