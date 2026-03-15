İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

15.03.2026 11:06
Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

RAMALLAH, 15 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyinde cumartesi günü İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Filistin Kızılayı üçü silahla, biri ise darp sonucu yaralanan toplam dört kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralılardan 29 yaşındaki Emir Mutasım Ouda'nın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, bir grup yerleşimcinin Nablus yakınlarındaki Kusra köyünün dış mahallelerine baskın düzenleyerek bölge sakinlerine saldırdığını ve ateş açtığını belirtti. Yaralıların, bir sağlık merkezindeki ilk müdahalenin ardından Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Nablus Valisi Gassan Daglas, "kanlı saldırıyı" kınayarak, devam eden yerleşimci şiddetine karşı uluslararası toplumun acil önlem alması çağrısında bulundu.

Kusra Köyü Muhtarı Hani Ouda, saldırganların İsrail ordusunun koruması altında hareket ettiğini, bölge sakinlerine ve konutlara rastgele ateş açtığını söyledi. Ouda, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Saldırı, Batı Şeria genelinde yerleşimci saldırılarının artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşti. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2025 yılı içinde bu tür 1.800'den fazla vaka kaydedildiğini, bu olayların can kayıplarına, yaralanmalara, maddi hasara ve yüzlerce Filistinli ailenin yerinden edilmesine neden olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

