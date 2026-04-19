İsrailliler 150 Koyunu Çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 150 küçükbaş hayvanı çaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın El-Muğayyir köyü doğusundaki El-Halail bölgesi yakınlarında bulunan arazilere baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, bölgede Filistinli Enis Ebu Aliya'ya ait yaklaşık 150 koyunu çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, daha önce de hayvanlarını kasten köydeki tarım arazilerinde otlatarak Filistinlilerin ekinlerine ve mülklerine zarar verdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı, baskın ve mülklere el koyma olaylarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede halkı yerinden etmeye yönelik sistematik eylemler gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda kasıtlı olarak geçim kaynaklarını hedef aldığını belirtiyor.