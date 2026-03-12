İsrailliler Nablus'ta Camiyi Kundakladı - Son Dakika
İsrailliler Nablus'ta Camiyi Kundakladı

12.03.2026 13:25
İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir camiyi kundakladı, Ramazan ayında saldırılarda artış var.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir camiyi kundakladı.

Nablus'un güneyindeki Duma köyünde yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı faaliyetlerde bulunan aktivist Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Devabişe, bir grup İsraillinin sabahın erken saatlerinde Duma köyüne sızarak köy camisinin girişini ateşe verdiğini söyledi.

Bölge sakinlerinin, caminin içine sıçramadan önce sivil savunma birimlerinin desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalıştığını aktaran Devabişe, kundaklama sonucu caminin giriş kısmında hasar oluştuğunu belirtti.

Devabişe, dumanın da caminin iç cepheleri ile zeminde kirlenme ve kısmi hasara neden olduğunu, ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin caminin dış duvarlarına İbranice sloganlar yazdığını ifade etti.

Ramazan ayında camileri kundaklama girişiminde artış

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Ramazan ayında Batı Şeria'da camileri kundaklama girişimlerinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Duma'da bir caminin kundaklanmasının Ramazan ayında İslam dininin kutsal değerlerini hedef alan ve onları kirletmeyi amaçlayan bir adım" olduğu kaydedildi.

Camileri kundaklama girişimlerinin tekrarlanmasının, gaspçı İsraillilerinin Batı Şeria'daki Filistin toprakları üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğu belirtilerek, bunun da Filistinlilerin güvenliğinin hedef alınarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Aksa'nın bu mübarek ayda ibadet edenler ve itikafa girenler için kapatılmasının da söz konusu planın bir kanıtı olduğunun altı çizildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek, Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor, bu saldırılar bazen can kaybı ve yaralanmalarla da sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

