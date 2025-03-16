İşsizlik Gerçeği: Eğitimsiz Değil, İşsiz Gençler

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin gerçek diploma probleminin, üniversite mezunu işsiz gençler olduğunu belirterek, "Yalanlarla, iftiralarla Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden kumpas kurmaya çalışanlar, ekonomideki gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına takılan iktidarın, gerçek gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

Karabat, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Yalanlarla, iftiralarla Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden kumpas kurmaya çalışanlar, ekonomideki gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar.

"Her 4 lisans mezunundan birisi işsiz"

Aileler binbir zorlukla çocuklarını üniversiteye gönderiyor. Fakat gençlerimiz okuldan mezun olunca iş bulamıyorlar. Her 4 lisans mezunundan birisi işsiz. İşte AKP'nin gizlemeye çalıştığı gerçek diploma problemi budur.

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 iken, bu oran 2023'te yüzde 75,6 oldu. Ön lisans mezunlarında ise tablo daha vahim. Kayıtlı istihdam oranı ön lisans mezunlarında 2022'de yüzde 67,3 olurken, 2023 yılında yüzde 67,7 oldu.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olurken, ön lisans mezunlarında bu süre 15,9 aya çıkıyor. İş bulanların büyük kısmı da mezun olduğu alan dışında çalışıyor.

"Üniversite mezunu gençler iş bulamayınca kayıt dışı çalışmak zorunda kalıyor"

Üniversite mezunu gençler iş bulamayınca inşaatlarda, madenlerde, hizmet sektöründe, günlük işlerde kayıt dışı çalışmak zorunda kalıyor. Kötü çalışma koşulları yüzünden hastalanıyor, yaralanıyor, hayatlarını kaybediyorlar.

Türkiye'den ümidini kesen yüzbinlerce gencimiz Japonya'dan Almanya'ya kadar çeşitli ülkelere göç ediyor. Tüm bunlardan sorumluluk hissetmeyen AKP, diploma tartışmaları ile gündemi değiştirmeye çalışıyor.

"Ne yaparsanız nafile, halk kararını çoktan verdi, gidiyorsunuz"

Türkiye'nin tercihi bellidir. İnsanlar artık ne AKP'yi ne de Erdoğan'ı iktidarda görmek istemiyor. Sandıkta CHP'yi yenemeyenler masa başı oyunlarla iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Ne yaparsanız nafile, halk kararını çoktan verdi, gidiyorsunuz!"