İşsizlik Oranı Düşüyor - Son Dakika
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İşsizlik Oranı Düşüyor

İşsiz sayısı 23 bin azaldı, işsizlik oranı %8,6'ya geriledi. İstihdam 141 bin kişi arttı.

18.02.2025 12:31
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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Son yıllarda işgücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış başarısı 2024 yılının son çeyreğinde de devam ediyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya hesabından işgücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan açıklamasıda şu ifadeler yer verdi:

"İşgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiğimiz programlar istihdam verilerimize olumlu yansıyor. Çeyreklik bazda idtihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık.

2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 755 bin kişiye, istihdam oranımızı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 seviyesine yükselttik. İşsizlik oranı 2013 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi.

"İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesine geriledi"

İşsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Son yıllarda işgücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış başarısı 2024 yılının son çeyreğinde de devam ediyor. 118 bin kişi artan işgücümüz ve 0,1 puan artışla yüzde 54,2'ye ulaşan işgücüne katılma oranımızı daha da artırmak için çalışacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranının 0,5 puan azalış ile yüzde 16,1'e gerilemesi, attığımız adımların doğru olduğunu göstermektedir.

Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda İstihdam ve Çalışma Hayatı Hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik Oranı Düşüyor - Son Dakika

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