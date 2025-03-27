İşsizlik Raporu: Geniş Tanımlı Oran Yükseliyor

(ANKARA) - DİSK-AR, İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayınladı. Geniş tanımlı işsizlik oranlarının pandemi dönemi oranlarına yakın seyrettiği, 2025 Şubat ayında geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 28,4 olduğu belirtilen raporda, "TÜİK'e göre son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 559 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 561 bin kişi arttı" ifadelerine yer verildi.

TÜİK'in Şubat 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 27 Mart 2025'te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,2 mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise yüzde 28,4 olarak hesaplandı. TÜİK'e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2025 Şubat ayında 2 milyon 886 bin oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanılarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Şubat 2025'te 11 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti.

"TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlik 2012'den bu yana en düşük oran olsa da geniş tanımlı işsizlik hızla artmaya devam ediyor" ifadelerine yer verilen DİSK-AR'ın raporunda, şu tespitlere yer verildi:

"2023, 2024 ve 2025 Şubat dönemlerinde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas genişlemeye devam ediyor. 2023 Şubat'ta dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,9 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 445 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,9 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 856 bindi. Şubat 2024'te dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 88 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24 ve geniş tanımlı işsiz sayısı yüzde 9 milyon 693 bine yükseldi. Şubat 2025'te ise dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,2 ve resmi işsiz sayısı 2 milyon 886 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,4 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 417 bine çıktı (Grafik 1). Son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 559 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 561 bin kişi arttı."