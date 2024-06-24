İşsizlik Sigortası Şartları Kolaylaştırılmalıdır - Son Dakika
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İşsizlik Sigortası Şartları Kolaylaştırılmalıdır

İşsizlik Sigortası Şartları Kolaylaştırılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ilk beş ayında işsiz kalan 640 bin işçiden sadece 313 bininin işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğine dikkat çekerek, işsizlik sigortası şartlarının emekçilerin lehine olacak şekilde kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

24.06.2024 13:35
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ilk beş ayında işsiz kalan 640 bin işçiden sadece 313 bininin işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğine dikkat çekerek, "İşsiz kalan vatandaş kaderine terk ediliyor. İşsizlik sigortasından yararlanma şartı, emekçilerin lehine olacak şekilde kolaylaştırılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-mayıs dönemini kapsayan beş ayda, işsizler ordusuna 640 bin 346 kişi daha katıldığını belirtti. İşsiz kalanların işsizlik ödeneği alabilmek amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuruda bulunduğunu ifade eden Bulut, "İşini kaybedenlerden sadece 313 bin 700 binine işsizlik ödeneği bağlandı. İşsizlik Sigortası Fonu, adeta işsizlik ödeneği vermemek üzerine bir amaç edinmiş durumda. İşsizlik ödeneğinden işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışıyor olan ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olma koşullarına sahip olanlar yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı neredeyse aslanın ağzında. Bu şartları taşımayıp işsizlik maaşına başvuramayanlar da hesaba katıldığında işsiz kalan vatandaş sayısı çok daha yüksek" dedi.

"İşsizlik sigortasından yararlanma şartı, emekçilerin lehine olacak şekilde kolaylaştırılmalıdır"

Ekonomik kriz ortamında işini kaybeden her iki kişiden birinin işsizlik ödeneği alabildiğine dikkat çeken Bulut, şunları söyledi:

"İşsiz kalan vatandaş kaderine terk ediliyor. İşsizlik ödeneği alabilmenin şartı ağır olduğu için vatandaş gelirsiz kalıyor. İşsizlik ödeneğine ulaşmanın önündeki engeller mağduriyeti daha da artırıyor. İşsizlik sigortasından yararlanma şartı, emekçilerin lehine olacak şekilde kolaylaştırılmalıdır. Fonda toplanan para, emekçinin alın teridir ve emekçiler için kullanılmalıdır.

"Asgari ücretliye ara zam, emekliye seyyanen zam zorunluluktur"

Sadece işsiz kalan vatandaşlar değil, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum edilen emekli de açlık sınırının 2 bin lira altında ücrete talim etmek zorunda bırakılan asgari ücretli de zor durumda. İktidarın kemer sıkma üzerine kurulu, dar gelirlinin ümüğünü sıkmaya, vergilerle soyup soğana çevirmeye odaklı ekonomi politikaları vatandaşı vurdu. Asgari ücretliye temmuzda ara zam yapılması, evinden çıkamayan faturalarını bile ödeyemeyen emekliye seyyanen zam yapılması zorunluluktur."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik Sigortası Şartları Kolaylaştırılmalıdır - Son Dakika

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