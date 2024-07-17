İstanbul Adalet Sarayı\'nda tutuklu işçilerin serbest bırakılması için eylem yapıldı

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Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs'tan bu yana tutukluluğu devam eden 25 kişinin serbest bırakılması için eylem yaptı. Duruşma öncesi açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de " Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararına rağmen işçilerin 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü'nde 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaları engellenmiştir. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest kalmasını talep ediyoruz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, polise saldırdıkları gerekçesiyle 72 gündür tutukluluğu devam eden 25 kişinin duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi toplanan İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçleri, basın açıklaması yaparak slogan atttı.

Duruşmayı izlemek için gelen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararına rağmen işçilerin 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü'nde 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaları engellenmiştir. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest kalmasını talep ediyoruz. Arkadaşlarımız serbest kalana kadar mücadelemizi hep birlikte devam ettireceğiz. Taksim'in 1 Mayıs mücadelesini de devam ettireceğiz. Çünkü Taksim işçiler için, emekçiler için bir hafıza merkezidir. 1977'den bu yana Taksim bir hafıza merkezidir" dedi.

1 Mayıs 2024'te İstanbul'un farklı noktalarında gözaltına alınan 217 kişiden 35'i adliyeye sevk edilmiş,10 kişi görülen duruşmalarda tahliye edilmişti.