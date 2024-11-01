İstanbul Adliyesi yerleşkesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.
Adliyenin D Blok girişinin bulunduğu alanda inşa edilen acil yardım istasyonunun açılışına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
Açılışın ardından Gürlek, istasyonun işleyişine ilişkin görevlilerden bilgi aldı.
İstasyonun, İstanbul Adliyesi'nden ve kentin diğer yerlerinden gelecek çağrılara hizmet vereceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Adliyesi'nde Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika
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