İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili 95 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili 95 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili 95 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüphelinin sorguları için 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirildi. Şüphelilerin sorguları İstanbul Adalet Sarayı'nda başlayacak.

09.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL, İSTANBUL Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 95 şüphelinin sorguları için 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirildi.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmiş, saldırıda yaralanan vatandaşlardan Dilfiraz Karataş hastanede hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 95 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcıvekili 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin sorgularının birazdan başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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