İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: Üsküdar Kent A. Ş. Operasyonunda 30 Adreste Arama Yapıldı

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş yöneticisi, çalışanı ve bazı müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, 30 ayrı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildiği ve İstanbul'da 19, Yalova'da bir olmak üzere 20 ismin gözaltına alındığı, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis ekipleri, sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi başta olmak üzere bazı edreslerde arama başlattı. Başsavcılığın aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A. Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu, şirket çalışanı ve bazı müteahhitler hakkında gözaltı kararı verdiği bildirildi. Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı bulunan isimlerin tamamının gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Soruşturmanın Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan isimlerle ilgili bir dizi yapı ve iskan ruhsatı konusunda suçlamalara yer verildi. "Kent A.Ş. ve Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde ada parsellerin bulunduğu her bir satırın karşısına mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekilde renklendirme yapıldığı..." ibarelerinın de bulunduğu açıklamada, gözaltı ve arama işlemine ilişkin ise şu bölüm yer aldı:

"Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul (19) ve Yalova (1) olmak üzere 2 ilde toplamda 30 adreste 07 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir."